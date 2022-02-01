В Приморье обнаружили второй в 2022 году очаг африканской чумы свиней

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Очаг африканской чумы свиней обнаружили в лесу в Партизанском районе Приморья, сообщает во вторник пресс-служба правительства края. Это второй случай в 2022 году.

"Зараженный чумой кабан обнаружен в лесном массиве в 1 км от деревни Кирилловка Новолитовского сельского поселения Партизанского района. В радиусе угрожаемой зоны отсутствуют личные подсобные хозяйства, домашних животных изымать не будут. Это уже второй очаг заболевания с начала года", - говорится в сообщении.

Ветеринарные врачи провели на месте все необходимые противоэпизоотические мероприятия. В ближайшее время на территории введут 30-дневный карантин. Ранее еще одного зараженного кабана обнаружили в лесу Артемовского городского округа.

Африканская чума свиней впервые в Приморском крае была зарегистрирована летом 2019 года. В начале декабря 2021 года начальник управления охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый сообщал журналистам, что численность диких кабанов, которые служат основным источником питания амурских тигров, на Дальнем Востоке из-за африканской чумы свиней сократилась вдвое.