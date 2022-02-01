Красноярский бизнесмен Быков просит рассматривать второе уголовное дело судом присяжных

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Красноярский бизнесмен Анатолий Быков, осужденный за организацию двух убийств, просит рассматривать второе уголовное дело в отношение него судом присяжных. Об этом ТАСС сообщил адвокат предпринимателя Алексей Прохоров.

"Мы подписали протокол ознакомления с делом. Взяли паузу для подготовки ходатайств по существу предъявленных обвинений, формирования списка свидетелей защиты, других процессуальных вопросов. Анатолий Петрович [Быков] указал в протоколе, что желает рассмотрения второго дела судом присяжных", - сообщил Прохоров.

Он уточнил, что речь идет о деле об убийстве предпринимателя Андрея Неколова, совершенном в январе 2005 года в центре Красноярска, которое объединили в одно производство с делом о покушении на вице-президента Федерации бокса Красноярского края Андрея Грабовского, произошедшем в ноябре 2004 года.

По словам адвоката, законодательство позволяет его подзащитному рассчитывать на рассмотрение дела судом присяжных.

31 августа 2021 года присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств в 1994 году участников возглавляемой им преступной группировки, Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также Быкову инкриминируют организацию убийства Неколова и покушение на Грабовского.

В октябре 2021 года в отношении Быкова возбудили еще одно уголовное дело - о подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году. Еще по одному уголовному делу Быков подозревается в руководстве преступным сообществом. Также ранее Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена за неуплату налогов в связи с тем, что он полностью возместил ущерб.