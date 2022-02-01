Следствие проверяет информацию о еще трех умерших после рентгена желудка в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Петербургские следователи проверяют появившуюся в СМИ информацию о смерти еще трех пациенток после обследования с некачественным барием в медцентре в Выборгском районе города, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления по Санкт-Петербургу.

"Проверяем информацию об умерших следственным путем", - сказал собеседник агентства.

1 февраля СМИ сообщили о смерти трех пожилых женщин - 63, 76 и 78 лет, которые проходили процедуру гастроскопии в диагностическом центре на улице Сикейроса, где ранее после аналогичного обследования умерли трое пациентов и пострадали 23. В петербургский комитет по здравоохранению по поводу новых смертей обращений от родственников умерших не поступало. ТАСС направил запрос в территориальный орган Росздравнадзора.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности" и ч. 3 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". 28 января в рамках этого дела задержали и арестовали главврача медцентра Евгения Попова. По версии следствия, он утвердил заявку на покупку препарата "Барий сернокислый 0.10 (H2O)%", который не может использоваться в медицинских целях и представляет опасность для жизни и здоровья человека. Этот препарат не включен в реестр лекарственных средств, однако его закупили и использовали в учреждении.