В отношении главы Бейского района Хакасии возбудили второе уголовное дело

ТАСС, 1 февраля. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при строительстве и благоустройстве соцобъекта возбудили в отношении главы Бейского района Хакасии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Следственного комитета России по Республике Хакасии и Красноярскому краю.

В декабре 2021 года в отношении главы района возбудили уголовное за превышение полномочий при строительстве жилья. Таким образом, это второе дело, возбужденное в отношении руководителя муниципалитета.

"Возбуждено уголовное дело по материалам проверки, поступившим из УЭБиПК МВД по Республике Хакасия, в отношении главы Бейского района Республики Хакасия. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в апреле 2021 года администрация района заключила контракт с подрядной организацией на строительство и благоустройство мини-футбольного поля в селе Бея, стоимостью более 2 млн рублей. Работы должны были выполнить до конца 2021 года. Глава района, зная, что подрядная организация не начала работы, подписал и справку о стоимости и выполнении работ. Подрядной организации перечислили более 1,3 млн рублей. Поле для игры в мини-футбол так и не появилось.

В СК не сообщают фамилию подозреваемого, согласно данным администрации муниципалитета, с апреля 2019 года должность главы района занимает Иннокентий Стряпков.