Пермский суд признал виновным 50-летнего мужчину в убийстве, совершенном в 1998 году

ПЕРМЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Житель Куединского района Пермского края в 1998 году застрелил одного человека и еще двух ранил, сообщает во вторник региональное следственное управление СК России. По приговору суда ему назначено 15 лет лишения свободы.

"Собранные <...> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство двух и более лиц", ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия" и ч. 3 ст. 327 УК РФ "Приобретение в целях использования и использование заведомо поддельных паспорта гражданина, иного официального документа, предоставляющего права", - говорится в сообщении.

Установлено, что в марте 1998 года подсудимый поссорился с жителями деревни Медянка и застрелил одного из них. Он также ранил еще двоих человек. После этого он получил паспорт на другое лицо и переехал в другой регион. Спустя 20 лет его задержали в одном из городов Кемеровской области.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.