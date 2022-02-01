На Ставрополье бывший глава городского округа подозревается в превышении полномочий

ПЯТИГОРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кировском городском округе в отношении бывшего главы муниципального образования, который подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили журналистам во вторник в следственном управлении СК России по Ставропольскому краю.

"Кировский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ставропольскому краю возбудил уголовные дела в отношении бывшего главы муниципального образования Старопавловского сельского совета Кировского городского округа. Он подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2014 году подозреваемый поручил подчиненным сотрудникам сделать подложные выписки из похозяйственных книг о наличии у двух жителей округа прав на два земельных участка в станице Старопавловской.

"На основании данных документов граждане зарегистрировали в упрощенном порядке право собственности на земельные участки, что привело к незаконному отчуждению земель, находящихся в муниципальной собственности. Противоправными действиями подозреваемого бюджету городского округа причинен ущерб на общую сумму свыше 870 тыс. рублей", - говорится в пресс-релизе.