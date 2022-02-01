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В Северной Каролине загорелся завод по производству удобрений

Существует угроза взрыва

ТАСС, 1 февраля. Завод по производству удобрений загорелся в ночь на вторник в американском городе Уинстон-Сейлем (штат Северная Каролина). Власти рекомендовали эвакуировать людей в радиусе примерно одного километра от очага из-за угрозы взрыва. Об этом сообщили в своем Twitter городские власти.

По их данным, план эвакуации рассчитан на двое суток. В зоне эвакуации проживают около 6,5 тыс. человек.

Как передал телеканал Fox News, здание завода обрушилось, пожарные прервали тушение огня из-за большого количества нитрата аммония на предприятии. Информация о причине произошедшего и пострадавших пока не приводится.

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