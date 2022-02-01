В Дагестане возбудили дело о служебном подлоге на экс-главврача больницы и его сотрудницу

МАХАЧКАЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главного врача больницы и его подчиненной. Они подозреваются в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

"Следственным управлением СК России по Дагестану возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главного врача и специалиста отдела кадров Гергебильской центральной районной больницы. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159 УК РФ "Пособничество в мошенничестве с использованием своего служебного положения", ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями", ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество с использованием своего служебного положения", ч. 1 ст. 292 УК РФ "Служебный подлог" и ч. 1 ст. 327 УК РФ "Подделка официального документа", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, бывший главный врач больницы, злоупотребляя служебным положением и действуя из корыстной заинтересованности, с октября 2016-го по октябрь 2019 года по просьбе подчиненной издал и подписал приказы о принятии на работу местного жителя, заведомо зная, что последний фактически приступать к исполнению своих обязанностей не будет.

"Подозреваемая составила от имени мужчины подложное заявление в бухгалтерию больницы о перечислении заработной платы на банковский счет, при этом указала реквизиты своего счета. Кроме этого, специалист отдела кадров вносила в табели учета рабочего времени сотрудников больницы заведомо ложные сведения об отработанных мужчиной сменах и часах, на основании которых ему незаконно начислялась заработная плата", - добавили в СК по региону.

При этом уточнили, что всего за указанный период подозреваемая обманным путем похитила бюджетные денежные средства в сумме свыше 230 тыс. рублей и распорядилась ими по своему усмотрению, причинив бюджету больницы материальный ущерб в крупном размере.

"В ходе следствия будут приняты меры, направленные на возмещение причиненного ущерба в полном объеме. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", - заключили в региональном управлении СК.