Чиновника осудили по делу о строительстве спорткомплекса под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Астраханского экс-чиновника, признанного виновным в превышении должностных полномочий при реализации госконтракта на строительство Центра водных и гребных видов спорта, приговорили к 1,5 годам колонии-поселения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Собранные СУ СК России по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего главного специалиста производственного отдела регионального управления по капитальному строительству. Он признан виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Приговором Кировского районного суда Астрахани ему назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что чиновник, достоверно зная о том, что частичный объем строительных работ на объекте "Центр водных и гребных видов спорта" в Приволжском районе области не выполнен, подписал техдокументацию и акты о приемке выполненных работ. Уточняется, что в документации содержались сведения о проделанной работе, которая фактически не проводилась на сумму более 3 млн рублей.

Ранее Ленинский районный суд Астрахани признал бывшего гендиректора строительной фирмы-подрядчика и четырех его подчиненных виновными в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтракта по строительству Центра водных и гребных видов спорта. Их приговорили к срокам от 2,5 до трех лет исправительной колонии общего режима, каждый выплатит штраф в размере от 200 до 500 тыс. рублей.

По данным пресс-службы, гендиректор строительной фирмы, зная о том, что подчиненные сотрудники завысили объемы выполненных работ на сумму более 5 млн рублей, подписал акты и справки о стоимости, после чего представил их в региональное управление по капстроительству. Полученными бюджетными средствами в размере 5 млн рублей гендиректор строительной фирмы и его подчиненные распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб бюджетам Российской Федерации и Астраханской области в особо крупном размере.