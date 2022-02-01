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Мужчину, ранившего ножом пассажира автобуса в Новосибирске, осудили на четыре года

Он также выплатит 200 тыс. рублей компенсации морального вреда потерпевшему

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Ранее судимого мужчину, ударившего ножом пожилого пассажира автобуса в Новосибирске, приговорили к четырем годам лишения свободы за хулиганство с применением оружия (часть 2 ст. 213 УК РФ), говорится в сообщении на сайте Дзержинского районного суда.

"1 февраля 2022 года Дзержинским районным судом Новосибирска постановлен обвинительный приговор, которым Черников Н.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд отменил условно-досрочное освобождение мужчины, ранее судимого за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотиков, а также добавил к новому сроку неотбытую часть наказания. Окончательно мужчине назначили лишение свободы сроком на четыре года и 15 дней.

Осужденный также обязан выплатить моральный ущерб потерпевшему в размере 200 тыс. рублей.

Мужчина, находясь в одном из автобусов в правобережной части Новосибирска, из хулиганских побуждений нанес удар ножом в область шеи 71-летнему пассажиру. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаным ранением.

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