Калифорнийский университет приостановил на день очное обучение из-за угрозы стрельбы

ТАСС, 1 февраля. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе отменил на один день проведение очных занятий из-за информации о угрозе стрельбы. Об этом сообщается в Twitter учебного заведения во вторник.

"Полицейский департамент <...> университета осведомлен об электронных письмах и сообщениях, разосланных сегодня некоторым членам [учебного] сообщества <...>, активно взаимодействует с правоохранительными и федеральными органами других штатов [по этому поводу]. В целях предосторожности все занятия [в университете] 1 февраля будут проводиться дистанционно", - говорится в сообщении.

Газета Los Angeles Times ранее сообщила, что в ее распоряжении оказалась видеозапись от бывшего преподавателя университета, а также его 800-страничный манифест, которые он разослал своим бывшим коллегам. Документы, в частности, содержали упоминания о предстоящей стрельбе в учебном заведении, а также угрозы расправы с конкретными преподавателями.

В университете сообщили, что в настоящий момент не располагают информацией, находится ли их бывший сотрудник, разославший угрозы, на территории Калифорнии. Местные власти проводят проверку в отношении этого человека.