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Во Владивостоке загорелась школа

Пожару присвоили третий ранг сложности

ТАСС, 1 февраля. Кровля школы во Владивостоке загорелась на площади 1,5 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Пожар произошел в здании международной средней общеобразовательной школы по адресу: Владивосток, улица Горького, 10. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м", - сказали в МЧС.

По данным регионального главка МЧС, в здании произошло частичное обрушение кровли, пожару присвоили третий ранг сложности из пяти возможных. В тушении задействовали 55 человек и 15 единиц пожарной техники.

Пострадавших при пожаре нет.

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