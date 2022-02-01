В Подмосковье мужчина украл грузовик за 2 млн рублей и сдал его на металлолом за 117 тыс.

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который украл на парковке в Подольске грузовой автомобиль и сдал его на металлолом. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, злоумышленник познакомился с водителем грузовика на стоянке возле супермаркета, где он парковал автомобиль. Подозреваемый обратил внимание на то, что мужчина оставляет ключи от автомобиля под капотом, и когда в очередной раз водитель оставил тягач на парковке, он воспользовался оставленным ключом и похитил транспорт. Ущерб составил 2 млн рублей. "Полицейским удалось отследить маршрут передвижения похитителя и изъять похищенный автомобиль из пункта приема металлолома, куда он был сдан за 117 тыс. рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий по адресу временного проживания в городе Новосибирске оперативники установили и задержали ранее судимого 26-летнего молодого человека, который дал признательные показания в совершении преступления", - добавила Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о краже (ст. 158 УК РФ). Подозреваемый арестован.