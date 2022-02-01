Инспектора Росстандарта из Ростовской области оштрафовали на 1 млн рублей за взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 февраля. /ТАСС/. Суд в Ростове-на-Дону оштрафовал на 1 млн рублей за систематическое получение взяток старшего инспектора Ростовского отдела госнадзора Южного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Марию Ефремову. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.

Ранее оперативники ФСБ России пресекли незаконную деятельность чиновника Росстандарта. Суд установил, что в 2018-2019 годах Ефремова получала взятки от представителей коммерческих организаций, в том числе компаний "Двойнянский элеватор", "Птицефабрика "Гуляй-Борисовская", "Апанасовское", "Кагальницкий элеватор", "Теплосервис", ЗАО имени С.М. Кирова. Размер взяток варьировался от 25 до 100 тыс. рублей. Женщина в свою очередь не принимала меры по выявленным на предприятиях нарушениям.

Отмечается, что следователи СК возбудили в отношении Ефремовой шесть уголовных дел, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". На этапе следствия она полностью признала свою вину.

"Октябрьским районным судом города Ростова-на-Дону ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении.

В Таганрогском городском суде рассматриваются материалы в отношении генерального директора компании "Теплосервис", являвшегося взяткодателем Ефремовой, добавили в пресс-службе. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), но затем было переквалифицировано на ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями").

В пресс-службе отметили, что представители юрлиц, способствовавшие расследованию дела о получении взяток Ефремовой, ранее были освобождены от уголовной ответственности.