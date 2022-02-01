В Нидерландах забьют более 160 тыс. куриц из-за обнаружения птичьего гриппа

ГААГА, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Нидерландов обнаружили вспышку, по их мнению, высококонтагиозного штамма птичьего гриппа на одной из ферм. Около 168 тыс. куриц будет забито. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

В непосредственной близости от очага заболевания нет других птицефабрик, но в радиусе 10 км запрещено перевозить домашнюю птицу, яйца и птичьи отходы, чтобы предотвратить распространение вируса H5N1, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Нидерландов.

С момента начала вспышек болезни в 2021 году в стране были забиты сотни тысяч кур, уток, индеек и диких птиц.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения и дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания неопасно для людей.