По факту обрушения крыши дома в Новгородской области возбудили дело

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту обрушения крыши жилого дома в Новгородской области. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Новгородской области.

"По результатам доследственной проверки Валдайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 января в результате скопления снега на крыше дома треснула часть стропильной системы, в результате чего произошло обрушение части кровли многоквартирного жилого дома. На момент происшествия в доме проживали 30 человек, в том числе 11 детей.

"Данный многоквартирный дом в реестрах имущества муниципальных образований не числится, договор с управляющей компанией на обслуживание не заключен, что повлекло нарушение прав и законных интересов проживающих в нем граждан", - пояснили в пресс-службе ведомства.