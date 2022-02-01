Прокурор Приморья поручил провести проверку из-за крупного пожара в школе во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил организовать проверку по факту произошедшего во вторник крупного пожара в частной средней школе в пригороде Владивостока, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

"Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту пожара в ЧОУ "Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа". По поручению прокурора края Сергея Столярова на место происшествия выехал и.о. прокурора Советского района Владивостока Владимир Синенко. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе МЧС России ТАСС сообщили о пожаре в здании "Международной средней общеобразовательной школы". На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило горение кровли предварительно на площади 1,5 тыс. кв. м. По данным спасателей, в здании произошло частичное обрушение кровли, погибших и пострадавших нет.

"Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа" с углубленным изучением английского языка является частным учреждением и работает в режиме полупансиона. Дети находятся в ней с 9:00 до 17:00. Есть также дошкольное отделение с двумя группами для детей от 4,5 до семи лет.