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В Петербурге мужчина выпал с 18-го этажа на проходившую по улице девочку

У ребенка диагностировали перелом ноги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Петербуржец выпал из окна квартиры на 18-м этаже, задев проходившую по улице девочку. 46-летний мужчина погиб, а у 10-летнего ребенка зафиксирован перелом ноги, сообщил ТАСС во вторник источник в правоохранительных органах.

"Мужчина приземлился на девочку 2011 года рождения, родители увезли ее в Детскую городскую больницу №2. Предварительный диагноз - перелом ноги. Семья после больницы будет опрошена в отделе по делам несовершеннолетних", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел на Комендантском проспекте в десятом часу утра. По данным источника, погибший жил вместе с матерью. В последнее время у него были проблемы на работе, на вторник он записался на прием к психиатру, известно, что перед трагедией ему позвонил работодатель.

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