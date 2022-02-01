Полиция Болгарии задержала более 60 нелегальных мигрантов

СОФИЯ, 1 февраля. /ТАСС/. Болгарская полиция задержала во вторник более 60 нелегальных мигрантов в одном из кварталов города Бургас.

Как сообщает пресс-служба МВД, утром полицейский патруль обратил внимание на грузовик без водителя с поврежденным колесом. При проверке в грузовом отсеке автомобиля был обнаружен 61 человек, все мужчины в возрасте около 25 лет, которые назвали себя гражданами Афганистана, троим из них потребовалась медицинская помощь, один был госпитализирован.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, полиция выясняет, каким образом нелегальные мигранты попали на территорию Болгарии, и разыскивает водителя. После проведения оперативных мероприятий мигранты будут размещены в центре для беженцев.