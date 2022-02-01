СК возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих в Белгородской области

ТАСС, 1 февраля. Следователи в Белгородской области возбудили уголовное дело после гибели двух работников предприятия "Зеленстрой" во время спила деревьев, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Накануне в Старом Осколе в Белгородской области двое рабочих погибли во время спила верхних частей деревьев около одного из многоквартирных домов.

"По результатам доследственной проверки по факту гибели в Старом Осколе двух работников МУП "Зеленстрой" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", - говорится в сообщении.

По версии следствия, при выполнении работ по спилу верхних частей деревьев около многоквартирного дома в микрорайоне Интернациональный спиленная часть дерева упала и задела люльку, в которой без страховочного оборудования находились двое рабочих. Мужчины упали на землю, их придавило упавшим деревом, от чего рабочие умерли на месте.