Суд назначил 18 лет колонии мужчине, который устроил стрельбу в Екатеринбурге в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил Сергея Болкова, который в конце мая 2021 года устроил стрельбу в районе Химмаш в Екатеринбурге, где пострадали девочка и росгвардеец, к 18 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из Свердловского областного суда.

"Болкова признать виновным и по совокупности назначить наказание в виде 18 лет колонии строгого режима с ограничением свободы два года", - сказал судья.

Подсудимый обвиняется по шести статьям УК РФ, в том числе в покушении на убийство и незаконном лишении человека свободы.

Адвокат Болкова сказал ТАСС, что после обсуждения приговора с подзащитным было принято решение не подавать апелляцию.

Суд признал Болкова виновным в том, что он 30 мая 2021 года, находясь в своей квартире на ул. Бородина в состоянии алкогольного опьянения, вышел на балкон с охотничьим карабином "Вепрь-КМ" и начал стрелять сначала в воздух, а затем по прохожим. На место оперативно подъехали сотрудники Росгвардии, которые пытались пресечь действия Болкова, но тот произвел несколько выстрелов в них. В итоге подсудимый ранил девочку, сидевшую с родителями в припаркованном автомобиле, и сотрудника Росгвардии, а также повредил девять автомобилей и оборудование торговых точек. Отреагировав на сообщение о стрельбе, на место происшествия прибыла группа СОБРа, которая проникла в квартиру злоумышленника, в ходе спецоперции Болков произвел несколько выстрелов из карабина по сотрудникам.

Также Болкова признали виновным в том, что незадолго до стрельбы он незаконно удерживал у себя в квартире мужчину, угрожая карабином и ножом, высказывал ему угрозы убийством.