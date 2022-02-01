В WWF сообщили, что разлив нефти в Перу загрязнил море на десятки км

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Произошедший в Перу нефтеразлив загрязнил море на десятки кв. км, в том числе вблизи заповедников. Об этом говорится в исследовании побережья с помощью космических снимков, проведенном компанией "Рисксат" и Всемирным фондом дикой природы (WWF), имеющемся в распоряжении ТАСС.

Разлив нефти произошел 15 января при разгрузке танкера у перерабатывающего завода Repsol в районе Вентанилья, расположенном к северу от Лимы. В воду попало более 10 тыс. баррелей углеводородов. Прокуратура страны начала расследование по факту нанесения ущерба окружающей среде.

"С помощью спутниковой съемки установлено, что разлившаяся нефть под действием ветра и течений дрейфовала в северном направлении и достигла береговой линии в районе Вентанилья и Санта-Роса, а также островов морского заповедника Пескадорес и заповедника Анкон. <…> Значительные объемы нефти, оказавшиеся в труднодоступных скальных участках побережья и на островах, в дальнейшем станут источниками вторичного загрязнения морской поверхности. По коммерческому снимку от 19 января подтверждены зоны загрязнения в указанных районах, площадь загрязнения оценена в 127 кв. км", - говорится в исследовании.

Кроме того, 23-27 января зафиксированы тонкие пленочные загрязнения в районах побережья Вентанилья, Кальяо, Санта-Роса, Анкон и островов морского заповедника Пескадорес. 25 января зафиксированы работы на терминале №2, связанные с выходом остатков нефти из поврежденной трубы. На 25 января общая площадь загрязнения составила 26,85 кв. км, длина - 14,4 км, оно вытянуто вдоль берега севернее островов морского заповедника Пескадорес. В последующие дни продолжился дрейф нефтяных пятен в северном направлении.