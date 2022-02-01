В ДТП под Тюменью пострадали четыре человека

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. При столкновении трех автомобилей четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали в ДТП на трассе в Ишимском районе Тюменской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"Четыре человека, в том числе ребенок и беременная женщина, пострадали сегодня в ДТП в Ишимском районе Тюменской области на 21-м километре Ишим-Казанское. Предварительно, 29-летняя водитель автомобиля "ВАЗ-2114" при завершении маневра обгона потеряла управление автомобилем, выехала на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилями Geely и "Лада Гранта", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, водитель "ВАЗ-2114" получила тяжелые повреждения, ее доставили в реанимацию. "Травмированы 34-летняя водитель "Лады Гранта", ее семилетняя дочь и 62-летняя мать. Предварительно, у девочки, перевозившейся в детском автокресле на переднем сиденье, ушибы, беременная водитель получила травмы, доставлена в родительное отделение, у пенсионерки травма руки", - добавили в пресс-службе.