Во Владивостоке ликвидировали пожар в здании частной школы

ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Пожар на площади 600 кв. м ликвидировали в частной школе во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"По уточненным данным, в 17:53 (10:53 мск) 1 февраля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в одном из корпусов здания частной школы на улице Горького во Владивостоке, в котором находились помещения актового зала, спортзала, и столовой. В результате пожара огнем уничтожен один из корпусов школы на общей площади 600 кв. м, произошло обрушение кровли. В настоящее время проводится разборка и проливка места пожара", - говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. Пожарным удалось не допустить перехода огня на рядом стоящие корпуса школы, в которых находились учебные классы.

Для установления причин и обстоятельств пожара на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по факту пожара.

В пресс-службе администрации города сообщали, что Владивостокская международная средняя общеобразовательная школа является частным учебным заведением, ее учредителем является гражданин Республики Корея. Решение о дальнейшем учебном процессе в школе будет принимать ее дирекция. Эта школа с углубленным изучением английского языка работает в режиме полупансиона, дети находятся в ней с 09:00 до 17:00, есть также дошкольное отделение с двумя группами для детей в возрасте от 4,5 года до семи лет.