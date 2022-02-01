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В Балашихе на женщину и ее двоих детей упала сосулька

Женщина и дети получили травмы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Женщина и двое детей получили травмы от упавшей на них сосульки в Балашихе, сообщает областная прокуратура.

"Прокуратурой Московской области организована проверка по факту падения в городском округе Балашиха сосульки с крыши дома на женщину с двумя детьми 5 и 8 лет. Потерпевшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура намерена проверить соблюдения требований законов ответственными должностными лицами, а также принятые меры по устранению сосулек и снежных навесов с крыш домов, уборку придомовой территории. По результатам проверки ведомство пообещало принять меры прокурорского реагирования.

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