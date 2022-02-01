Часть жителей Тюмени осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП

ТЮМЕНЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Часть населения города Тюмени осталась без электроснабжения из-за аварии на линии электропередачи. В скором времени планируется ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию, сообщили ТАСС в пресс-службе "Россети Тюмень".

"Произошло аварийное отключение воздушной линии 110 кВ, обеспечивающей электроснабжение части жителей Тюмени. Энергетики в течение часа планируют ввести в работу выведенную на плановый ремонт резервную линию", - сказали в пресс-службе.

В информационном центре правительства Тюменской области сообщили журналистам, что отключения зафиксированы в нескольких частях города. Как пишут в соцсетях жители Тюмени, без света находятся половина города.

В информационном центре уточнили, что данные о каком-либо взрыве на подстанции в МЧС России по Тюменской области не поступали. По данным регионального УГИБДД, в городе не работают некоторые светофоры, сотрудники инспекции регулируют движение в Заречной части города, частично по одной из главных улиц города - Мельникайте.

По данным регионального управления МЧС, причиной инцидента стал аварийный скачок напряжения. В правительстве региона со ссылкой на "Россети-Тюмень" уточнили, что причиной обесточивания стал обрыв провода с коротким замыканием на высоковольтной ЛЭП.

В администрации Тюмени ТАСС пояснили, что произошло отключение трех подстанций, обеспечивающих энергоснабжение заречной части города, а также районов Тарманы и Мыс. "Организацией задействованы необходимые силы и средства для оперативного возобновления подачи ресурса. Полностью восстановить энергоснабжение потребителей планируется до 21:00 (19:00 мск)", - добавили в мэрии. АдминистрацияТюмени контролирует выполнение ремонтно-восстановительных работ.

По данным пресс-службы Тюменьстата, численность населения города по состоянию на 1 января 2021 года составляет 816,7 тыс. человек. По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, температура воздуха в Тюмени на 15:00 мск составила минус 7 градусов, в городе облачно, без осадков.