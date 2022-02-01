СК начал проверку после выброса газа на месторождении в ХМАО

ТАСС, 1 февраля. Сургутский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре организовал проверку по факту выброса газовоздушной смеси на буровой установке, в результате которого пострадали четыре человека, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

"По предварительным данным, 31 января 2022 года около 20 часов во время технических работ на одной из скважин Тортасинского месторождения в Сургутском районе произошел выброс газовоздушной смеси и последующее ее возгорание. <…> Для установления объективной картины произошедшего, в том числе причины происшествия, тяжести вреда здоровью потерпевших, проводятся необходимые проверочные мероприятия, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четверо работников подрядной организации в возрасте 33, 38 и 43 лет получили термические ожоги различной степени тяжести на площади от 10 до 19% поверхности тела и госпитализированы, один из них - в реанимационное отделение.

Ранее источник ТАСС сообщал, что выброс газа произошел, по предварительной информации, во время спуска перфоратора в скважину. По его словам, четверо пострадавших - вахтовые рабочие из Башкирии и Марий Эл.