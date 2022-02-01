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Движение на 100-м км МКАД восстановлено после ДТП

Проезд возобновился в сторону развязки с Ярославским шоссе и в сторону съезда на Хабаровскую улицу

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта на 100-м км внешней стороны МКАД восстановлено после столкновения грузового и легкового автомобиля. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на внешней стороне МКАД в сторону развязки с Ярославским шоссе восстановлено", - говорится в сообщении.

Также движение транспорта восстановлено на внутренней стороне МКАД в сторону съезда на Хабаровскую улицу.

Ранее сообщалось, что на 100-м км внешней стороны МКАД было затруднено движение по двум полосам из пяти в сторону развязки с Ярославским шоссе, а также на внутренней стороне магистрали была занята одна полоса движения в сторону съезда на Хабаровскую улицу из-за ДТП.

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