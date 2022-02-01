На Кубани число подтопленных из-за паводка домов увеличилось до 123

КРАСНОДАР, 1 февраля. /ТАСС/. Продолжающееся в Краснодарском крае таяние снега и осадки привели к увеличению количество подтопленных домовладений до 123, также подтоплена 381 придомовая территория, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю во вторник.

"Сотрудники Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю участвуют в ликвидации подтоплений в Славянском, Крымском и Темрюкском районах. На контроле находится подтопление 381 придомовой территории, 123 домовладений и 1 участка автодороги. Работы по откачке и отводу воды продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в Темрюкском районе уровень воды на подтопленных территориях незначительный, в Крымском районе, где произошел перелив воды из дамбы на дорогу, уровень воды также понижается, угрозы уже нет.

"Наиболее сложная обстановка складывается в Славянском районе. В целях минимизации последствий подтоплений в Славянском районе оборудовано 17 отводных каналов общей протяженностью 7 230 метров", - резюмировали в ведомстве.

Ранее во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщали, что в результате обильных осадков и активного таяния снега в Славянском районе подтопленными оказались 167 придомовых территорий и 43 домовладения. По данным оперативного штаба региона, по состоянию на вторник откачивать воду с придворовых территорий продолжают в общей сложности в четырех районах региона.

По данным краевого управления МЧС России, в ликвидации последствий в Славянском районе задействованы 325 человек личного состава и 129 единиц техники, дополнительную технику направляют из Краснодара, Геленджика и Армавира.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 февраля в крае пройдут осадки в виде дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. В конце января в Краснодарском крае прошли сильные снегопады. Местами уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр, сейчас снег в Краснодарском крае продолжает таять, идут дожди.