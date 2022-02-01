Во Франции задержали 16 сотрудников еврейской школы

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Сотрудники жандармерии задержали 16 представителей администрации еврейской ортодоксальной школы-интерната в 70 км к востоку от Парижа в департаменте Сена и Марна. Об этом сообщила во вторник газета Parisien.

По ее данным, в спецоперации, состоявшейся в понедельник утром, приняли участие около сотни жандармов. Она проводилась в рамках расследования, начатого в июле 2021 года по подозрению в "насилии при отягчающих обстоятельствах".

Учреждение, расположенное в поместье Серикур, было основано в 1948 году. В нем насчитывалось около 40 несовершеннолетних старше 12 лет и еще около 20 молодых людей из Израиля, США и других стран. Интернат не входил в национальную систему образования Франции. По данным газеты, каждый день ученики начинали с молитвы, а заканчивали курсами этики, прогулками по лесу и изучением священных текстов.

Впервые о жестоком обращении с подростками и антисанитарных условиях их содержания стало известно в 2021 году, когда 15-летнему американцу удалось сбежать из школы и добраться до американского посольства в Париже. Он утверждал, что воспитанников кормили просроченной пищей и наказывали лишением пайка. У подростков отбирали все средства связи с внешним миром и удостоверения личности. После начала расследования французские органы правосудия связались с несколькими бывшими воспитанниками интерната, которые подтвердили рассказ молодого американца.

Как отмечает газета, дирекция школы не контактировала с местными властями. Лишь в 2018 году с ними связывался мэр небольшой коммуны Бюссьер по поводу пожара в одном из зданий поместья. Проверки показали, что помещения школы находятся в запущенном состоянии, из стен в комнатах торчат провода, некоторые окна разбиты.

Местная служба социальной поддержки детей (ASE) перевела 42 подростков в возрасте от 12 до 18 лет в социальное жилье на ближайшие пять дней. После этого они должны вернуться к своим родителям или остаться под опекой соцслужбы, если так постановит суд.