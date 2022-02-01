В Минске возбудили уголовное дело против польского судьи за разжигание социальной розни

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении судьи Окружного суда Варшавы Дариуша Любовского за разжигание национальной вражды и социальной розни. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура Белоруссии.

"Установлено, что подозреваемый являлся судьей по делу о выдаче для привлечения к уголовной ответственности на территории Республики Беларусь причастного к террористической деятельности Степана Путило, обвиняемого в совершении ряда преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, против общественной безопасности и правопорядка. В ходе заседания Дариуш Любовский публично распространил заведомо недостоверную информацию, направленную на разжигание национальной вражды и социальной розни, оскорбил и оклеветал высших должностных лиц Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.

В ведомстве добавили, что противоправные действия польским судьей совершены совместно с иными лицами и квалифицированы Генеральной прокуратурой по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Для производства предварительного следствия уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии, отметили в Генпрокуратуре.

Ранее польский суд отклонил запрос Белоруссии об экстрадиции из республики основателя телеграм-канала NEXTA Степана Путило. Польская прокуратура обратилась в суд с просьбой признать экстрадицию Путило в Белоруссию юридически недопустимой. Варшавский окружной суд поддержал эту позицию.