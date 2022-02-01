МВД объявило в международный розыск экс-гендиректора "Капитал Перестрахования"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Следственный департамент МВД просит Тверской суд Москвы избрать заочный арест бывшему гендиректору страховой компании "Капитал Перестрахование" (ЗАО "Капитал Ре", входит в группу "Росгосстраха") Дауру Джениа, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, следствие объявило Джениа в международный розыск.

"В Тверской районный суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джениа Даура Викторовича, объявленного ранее в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, дата судебного заседания пока не назначена.

Разбирательство в арбитраже

В июне 2018 года Арбитражный суд Москвы решил удовлетворить исковые требование компании "Капитал Перестрахование" к бывшему гендиректору группы "РГС" Дауру Джениа о взыскании с него ущерба на сумму 827 млн рублей, а также взыскал расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Изначально компания заявляла требования в размере 546 млн рублей.

Иск касался незаконного, по мнению "Росгосстраха", отчуждения дочерней компании ООО "Медис" в пользу компании "РГС Мед-инвест", контролируемой прежними собственниками группы "Росгосстрах". Соглашение о передаче 100% долей ООО "Медис", принадлежавшего "Капитал Ре", в качестве вклада в капитал "РГС Мед-Инвест", было подписано Дауром Джениа 16 августа 2017 года - менее чем за две недели до перехода группы "Росгосстраха" в составе банка "ФК Открытие" под контроль ЦБ РФ, следует из документов суда. За "Медис" группа "Росгосстраха" получила 3,8957% в "РГС Мед-инвест".

"Росгосстрах" посчитал эту долю заниженной в восемь раз и несоразмерной внесенному вкладу, заявил ранее на заседании суда представитель истца, отметив, что доля в компании должна была составить как минимум 16,6%. Актив был продан за миноритарную долю в холдинговой компании, которая "за всю историю прибыль не получала никогда", заявлял представитель истца.

Кроме того, в компании считают, что Даур Джениа являлся доверенным лицом Сергея Хачатурова, осужденного за растрату, и стал гендиректором "Капитал Перестрахования" по решению именно Хачатурова, не имея достаточной квалификации. Третьим лицом по делу выступал ЦБ РФ, который с 2017 года является конечным бенефициаром "Росгосстраха".