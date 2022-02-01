Фигурантка дела о ссоре в родительском чате в Волгограде не признала вину

ВОЛГОГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Сестра обвиняемого в убийстве из-за конфликта в родительском чате Анна Мелконян не признала своей вины во время допроса в суде, сообщила во вторник журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Анна Мелконян не признала вину в инкриминируемых ей деяниях. Пояснила, что о произошедшем конфликте в родительском чате она не сообщала ни брату, ни супругу. Со слов подсудимой, с какими-либо просьбами к своим родственникам о защите ее чести в связи с данным конфликтом она не обращалась", - сказала Вальковская, добавив, что следующее судебное заседание состоится 3 февраля.

Дело в отношении жителя Волгограда, его 33-летней сестры и ее 32-летнего супруга вызвало широкий общественный резонанс. Арсен Мелконян обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, и угрозе убийством. Его сестре Анне инкриминируется подстрекательство, а супругу обвиняемой Арману Смбатяну - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

По версии следствия, 23 октября 2020 года в родительском чате в мессенджере произошла ссора между Анной Мелконян и Романом Гребенюком - родителями двух одноклассниц. Женщина рассказала о произошедшем своему мужу, который позвонил Гребенюку и предложил встретиться, чтобы выяснить отношения. Роман сообщил, что занят на работе, предложив приехать в отделение банка. На эту встречу приехали Смбатян и Арсен Мелконян, который в отделении банка несколько раз ударил Гребенюка по голове. От полученных травм потерпевший умер в больнице.