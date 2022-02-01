В Адыгеи для контроля над паводком развернули временные водомерные посты

МАЙКОП, 1 февраля. /ТАСС/. Власти развернули временные водомерные посты для мониторинга паводковой обстановки на реке Марта в Теучежском районе Адыгеи, где из-за таяния снега происходит подъем уровня воды, сообщил во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

"Продолжаем держать на контроле паводковую ситуацию. Сейчас повышенное внимание уделено Теучежскому району, наблюдается подъем уровня воды реки Марта. Поручил администрации района и оперативным службам организовать круглосуточное дежурство. Уже развернуты семь временных водомерных постов для мониторинга паводковой обстановки на реке", - написал он.

По состоянию на 15:00 мск подтоплено 10 огородов в ауле Ассоколай. Силами волонтеров и добровольцев готовятся мешки с песком для защиты частных подворий, уточнил глава региона."Сейчас подтопленных домовладений и объектов социальной инфраструктуры нет, но нужно приложить максимум усилий, чтобы предотвратить негативные сценарии развития паводковой ситуации и быть готовыми оказать всю необходимую помощь людям", - добавил он.

В аккаунте правительства республики в соцести Instagram сообщается, что при наихудшем развитии сценария могут быть подтоплены 15 домовладений в ауле Ассоколай по улице Колхозная. При необходимости в ауле власти готовы развернуть пункт временного размещения на базе СОШ №2 вместимостью 120 человек.