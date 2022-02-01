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В Петербурге сотрудники ГИБДД избили девушку

Пострадавшая оказалась оперативником

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Служебную проверку по факту конфликтной ситуации с участием двух сотрудников ГИБДД и 24-летней девушки-оперативника начали в отделе полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По информации СМИ, в результате инцидента девушку доставили в Мариинскую больницу.

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки. В результате перепалки один из сотрудников ГИБДД повалил ее на пол и, возможно, повредил ей предплечье.

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