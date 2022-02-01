Подозреваемого в стрельбе в колледже в Вирджинии задержали

ТАСС, 1 февраля. Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в колледже города Бриджуотер (штат Вирджиния). Об этом сообщил во вторник губернатор штата Гленн Янгкин.

"Меня проинформировали о ситуации в колледже Бриджуотера. Стрелявший задержан, и полиция города и штата находятся на месте", - написал он в Twitter.

Ранее учебное заведение на своей странице в Twitter сообщило об инциденте со стрельбой в одном из своих корпусов. Руководство колледжа заявило, что поддерживает связь с местными властями, и призвало находящихся на территории колледжа людей оставаться в укрытиях. Информация о пострадавших не поступала.