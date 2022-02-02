СМИ: ВВС Турции обстреляли позиции Рабочей партии Курдистана в Ираке

КАИР, 2 февраля. /ТАСС/. Турецкие истребители обстреляли позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Эрбиль на севере Ирака, в результате этих ударов есть погибшие и раненые. Об этом сообщил вечером во вторник местный телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источник в службах безопасности арабской республики.

"Турецкие истребители осуществили бомбардировку объектов РПК в районе лагеря Махмур. По предварительным данным, убиты и ранены восемь человек, включая одного из командиров [РПК]", - указал источник.

Анкара считает РПК террористической организацией и одной из основных угроз национальной безопасности. ВС Турции периодически наносят точечные удары в Ираке по объектам, где у этой организации расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием. Санкцию на такие трансграничные операции военным дает парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый сроком на год. Багдад в свою очередь осуждает действия турецких военных, называя их нарушением суверенитета Ирака.