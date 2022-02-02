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В Миннесоте погиб один ученик в результате стрельбы у школы

Стрелку удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один ученик погиб в результате стрельбы, которую неизвестный открыл во вторник рядом со школой в городе Ричфилд (штат Миннесота). Об этом сообщил глава полицейского управления города Джей Хенторн.

Инцидент со стрельбой произошел после полудня по местному времени (21:00 мск). Стрелку удалось скрыться с места преступления, полиция ведет его поиски.

"К сожалению, один из учащихся умер от полученных ранений, еще один находится в крайне тяжелом состоянии", - заявил Хенторн. Он подчеркнул, что по результатам полицейской проверки было установлено, что угроза безопасности миновала.

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