В пригороде Красноярска похитили оборудование для майнинга криптовалюты на 15 млн руб.

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Оборудование для майнинга криптовалюты на сумму 14,5 млн рублей похитили в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщили журналистам в среду в региональном главке МВД.

"В дежурную часть МО МВД России "Березовский" обратился мужчина 1986 года рождения с заявлением о пропаже 14 единиц вычислительной техники, предназначенной для майнинга криптовалюты, на общую сумму 14 млн 480 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

По подозрению в краже были задержаны трое мужчин 1988, 1990 и 1992 годов рождения. Похищенное имущество было изъято. В отношении задержанных возбужденно уголовное дело по факту кражи. Расследование дела передано в главное следственное управление регионального главка МВД. Проводится проверка подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории края.