В Кузбассе сошел с рельсов грузовой вагон

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Движение пригородных поездов изменено на железной дороге в Кемеровской области из-за схода грузового вагона на перегоне Чульжан - Бельсу. Об этом в среду говорится в сообщении Красноярской железной дороги (КрасЖД).

"2 февраля в 05:11 по местному времени (01:11 мск) на перегоне Чульжан - Бельсу однопутного электрифицированного участка КрасЖД Междуреченск - Бискамжа произошел сход одного вагона грузового поезда", - говорится в сообщении. Габарит пути не нарушен, пострадавших и угрозы экологии нет. Для устранения последствий к месту схода направлены восстановительные поезда с Западно-Сибирской железной дороги и Красноярской железной дороги.

Но из-за схода вагона внесены временные изменения в расписание пригородных поездов. Так, маршрут электропоезда Междуреченск - Бискамжа сокращен до станции Карай. Поезд Лужба - Междуреченск, который должен был отправиться в 09:40 (05:40 мск), отменен. Отправление поезда Лужба - Бискамжа назначено на 09:35 (05:35 мск).

Красноярская железная дорога - филиал ОАО "РЖД", расположена в Красноярском крае и Хакасии, а также частично на территории Кемеровской и Иркутской областей. Дорога связывает Западно-Сибирскую и Восточно-Сибирскую железные дороги.