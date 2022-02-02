В Иркутской области осудили членов банды, производившей контрафактный алкоголь

ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к лишению свободы на сроки от 2,5 до 4,5 года четверых мужчин, которые занимались производством и распространением фальсифицированного алкоголя. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Судом постановлен обвинительный приговор в отношении четверых мужчин, обвиняемых в распространении немаркированной алкогольной продукции на территории региона. Масштабная реализация спиртосодержащей жидкости на сумму свыше 6 млн рублей пресечена полицейскими совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Иркутской области и Росгвардии в 2020 году. <…> Нижнеудинским городским судом фигуранты осуждены к лишению свободы на сроки от двух лет шести месяцев до четырех лет шести месяцев с отбыванием наказания в исправительных колониях общего режима", - говорится в сообщении.

Им также назначены штрафы на общую сумму более 1,5 млн рублей. Кроме того, взыскан ущерб в размере 3,5 млн рублей, причиненный производителю коньячной продукции в результате незаконного использования товарного знака. В целях возмещения ущерба судом был наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе на три здания, земельный участок и два транспортных средства.

Преступников задержали в декабре 2020 года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске были обнаружены склады, в которых находились производственные цеха и хранились крупные партии готового к продаже фальсификата. Также были выявлены торговые точки, где продавалась эта продукция.

В ходе обысков оперативники изъяли более 6 тыс. литров поддельных алкогольных напитков, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотару. Следствие установило, что на бутылки с фальсификатом были нанесены этикетки, схожие с теми, которые использует реально существующий завод по производству коньяка.