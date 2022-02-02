В администрацию Донецка поступили анонимные сообщения о минировании 85 школ

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Сообщения анонимного характера о минировании 85 школ Донецка поступили в администрацию города утром в среду. Об этом сообщил мэр столицы Алексей Кулемзин.

"С раннего утра начали поступать анонимные сообщения о минировании школ Донецка. По состоянию на 08:00 имеется информация о минировании зданий 85 муниципальных образовательных учреждений города", - цитирует Кулемзина Донецкое агентство новостей.

По его словам, на местах работают спецслужбы, учащихся в зданиях школ нет.

Накануне сообщалось об угрозе взрыва в здании администрации Киевского района Донецка. На месте было обнаружено взрывное устройство. По информации служб безопасности Донецкой народной республики, оно состояло из четырех 400-граммовых тротиловых шашек и было оснащено поражающими элементами. Устройство было заложено на третьем этаже здания и могло быть приведено в действие звонком на мобильный телефон.