Мужчина, выгнавший ребенка на мороз в Алтайском крае, уже был осужден за избиение детей

БАРНАУЛ, 2 февраля. /ТАСС/. Житель Алтайского края, арестованный на прошлой неделе по делу об издевательствах над детьми своей многодетной сожительницы, ранее уже был осужден на два года колонии за избиение ее детей, сообщила ТАСС в среду помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ и общественностью Мария Антошкина. Мужчина, выгнавший ребенка на мороз без одежды, ранее избил двух детей бутылкой в воспитательных целях.

"Речь идет о преступлениях, совершенных задолго до эпизодов насилия в январе 2022 года. До этого в отношении отчима расследовалось другое дело о насилии над этими детьми. Установлено, что в апреле 2021 года пластиковой бутылкой в воспитательных целях он умышленно нанес малышам пяти и шести лет множественные удары. На теле каждого из детей было обнаружены более 20 повреждений. Детям потребовалась медицинская помощь", - сказала Антошкина.

Она отметила, что после этого дети изымались из семьи и были переданы на воспитание родному отцу, но вскоре вновь вернулись в семью с отчимом. Он был признан виновным по двум эпизодам по ч. 2 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия"). Суд назначил ему два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

На прошлой неделе в соцсетях появилось видео, на котором малолетний ребенок стоит без одежды и босиком на морозе в селе Селезнево. Видеоролик получил широкий общественный резонанс и привлек внимание правоохранителей. Было возбуждено два уголовных дела - в отношении многодетной матери и ее сожителя, практикующих такие методы воспитания, а также по факту халатности сотрудников органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Мать трех детей и ее сожитель арестованы, дети изъяты из семьи.

Следователи установили факты систематического истязания всех трех мальчиков. Семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. Мать детей и сожитель ранее привлекались к административной и уголовной ответственности. Матери детей также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"): она укусила участкового уполномоченного полиции в момент, когда органы опеки пришли забирать детей. Также она укусила и инспектора по делам несовершеннолетних.