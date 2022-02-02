В Адыгее из-за паводка подтопило 15 частных домов и 15 приусадебных участков

МАЙКОП, 2 февраля. /ТАСС/. Река Марта, вышедшая из берегов из-за обильного таяния снега, подтопила 15 частных домов и 15 приусадебных участков в ауле Ассоколай Теучежского района Адыгеи, сообщил ТАСС в среду замруководителя регионального комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Рашид Манапов.

"По состоянию на 08:00 мск подтоплено 15 домовладений по правому берегу реки Марты по улицам Колхозной и Мира и 15 приусадебных участков по улице Гагарина в ауле Ассоколай. В зоне подтопления объектов социальной инфраструктуры нет", - сказал он.

На двух автомобильных мостах на реке продолжается круглосуточное дежурство, работает оперативный штаб. Развернуты семь временных водомерных постов для мониторинга паводковой обстановки на реке. Силами волонтеров и добровольцев заготовлено 250 мешков с песком для защиты частных подворий. Задействовано восемь единиц техники, от ГУ МЧС России по республике - две единицы техники, на месте происшествия находятся сотрудники ведомства.

При необходимости в ауле власти готовы развернуть пункт временного размещения на базе СОШ №2 вместимостью 120 человек. Перевозка людей от подтопленных домовладений к автомобильному мосту - на работу, за продуктами - осуществляется для всех желающих с помощью спецтехники, отселений не требуется, уточнили в комитете ГО и ЧС республики.