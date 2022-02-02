В Петербурге возбудили дело на инспектора ГИБДД, ударившего сотрудницу уголовного розыска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. В Петербурге возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий после конфликта инспектора ДПС и сотрудницы уголовного розыска. В результате удара женщина получила закрытый перелом левой плечевой кости, сообщила в среду пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь 1 февраля участники происшествия находились в отделе полиции, где потерпевшая работает оперуполномоченным уголовного розыска. В ходе конфликта инспектор ДПС с силой толкнул ее руками в грудь, в результате чего потерпевшая ударилась спиной и головой о стену. Затем подозреваемый повалил ее на пол лицом вниз и рывком завел руки за спину. В итоге женщина получила закрытый перелом левой плечевой кости.

Ранее сообщалось о том, что причиной конфликта стали претензии сотрудников ГИБДД к табельному оружию девушки. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.