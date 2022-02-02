Женщина в Свердловской области убила девятимесячного сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Жительница Свердловской области подозревается в убийстве девятимесячного сына, возбуждено уголовное дело. Следствие будет ходатайствовать об аресте женщины, сообщил журналистам старший помощник руководителя управления СК РФ по Свердловской области Александр Шульга.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2001 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). По версии следствия, в ночь на 2 февраля 2022 года подозреваемая, находясь у себя в квартире в одном из сел Каменского района, убила своего девятимесячного сына", - сказал Шульга.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в дежурную часть обратилась бабушка убитого ребенка. Задержанная не состояла в официальном браке. Как сообщается, ее сожитель работает скотником на местном сельхозпредприятии и ранее был трижды судим за кражи."Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила собственными руками, причинила себе травмы и угодила в больницу, где врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь", - уточнил он.