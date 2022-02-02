ГП России готовит запрос об экстрадиции из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России готовит запрос об экстрадиции из Италии бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, находящегося в международном розыске. Об этом сообщил в среду ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

"По поручению Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск с целью ареста и экстрадиции. 20 января текущего года его задержали на территории Италии, и в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко для привлечения к уголовной ответственности", - сказал он.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС о задержании в Италии в январе Лисовиченко, который находился в международном розыске и заочно арестован в России. Российские правоохранительные ораны уведомлены о факте задержания, готовится запрос для его экстрадиции, сказал источник.

В августе 2019 года в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области сообщали, что Лисовиченко объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В июне 2020 года Тверской суд Москвы по ходатайству МВД заочно арестовал его по делу о мошенничестве. По этому же делу также заочно арестован президент группы "Новый поток" Юрий Навражный.

Антипинский НПЗ является крупнейшим в России независимым нефтеперерабатывающим заводом. Он расположен в промышленной зоне Тюмени, подключен к магистральным нефтепроводу (мощностью 7,5 млн тонн в год) и нефтепродуктопроводу (мощностью 2,3 млн тонн в год). В 2016 году, согласно рейтингу Forbes, предприятие заняло 43-е место по размеру выручки среди 200 крупнейших частных компаний России.