Суд отклонил кассацию Соболь на приговор по делу о проникновении в чужую квартиру

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции в среду отклонил кассационную жалобу на приговор бывшему юристу ФБК (признан иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в чужую квартиру. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел кассационную жалобу Соболь и решил оставить ее без удовлетворения, а решения предыдущих инстанций - без изменения", - сказали в суде.

Ранее мировой суд приговорил Соболь к году исправительных работ условно за незаконное проникновение в чужую квартиру. Позже Перовский суд признал законным решение суда первой инстанции.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись ему брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон. Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева.

Позже Преображенский суд Москвы признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в январе. Ей было назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года. Ей было запрещено выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана, однако она покинула Россию.