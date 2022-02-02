Уголовное дело о растрате возбудили в отношении начальника колонии в Новочеркасске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника исправительной колонии №14 ГУ ФСИН России по Ростовской области. Мужчина подозревается в растрате в особо крупном размере, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По версии следствия, с декабря 2021 года по январь 2022-го начальник колонии совершил хищение путем растраты вверенного ему имущества на общую сумму более 1,3 млн рублей. Таким образом, мужчина своими действиями причинил учреждению ущерб в особо крупном размере.

"На основании материалов, предоставленных управлением ФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника учреждения ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Ростовской области. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата вверенного имущества, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в пресс-службе. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.