В Краснодаре оштрафовали за неповиновение полиции журналиста, заявившего якобы о побоях

КРАСНОДАР, 2 февраля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара признал виновным в совершении административного правонарушения Владислава Крамского по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, ему назначен административный штраф в размере 2 тыс. рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края в среду.

В январе Владислав Крамской, представляющийся журналистом издания CBS-media, в одном из мессенджеров сообщил, что якобы сотрудники полиции применили к нему физическую силу после того, как на их просьбу предъявить документы он ответил просьбой предъявить удостоверения, когда он находился на остановке общественного транспорта в Краснодаре. Его адвокат Виктория Вашурина сообщала ТАСС, что в отношении него был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").

"Суд постановил признать Крамского виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей. Из материалов, представленных суду, следует, что Крамской оказал неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, а именно 20 января, находясь на ул. им. Александры Приймак в городе Краснодаре, он отказался предъявить документы полицейским, начал скандалить и размахивать руками", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что Крамской не явился на заседание, сотрудники полиции пояснили, что на момент составления протокола Крамской не имел к ним претензий и был согласен с изложенными в протоколе обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю организовано проведение проверки по факту выявления публикации о якобы причинении сотрудниками полиции телесных повреждений при задержании гражданина в поселке Северном, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. В союзе журналистов Краснодарского края ТАСС сообщали, что представители союза связывались с Крамским на предмет необходимости оказания ему какой-либо помощи, он отказался.